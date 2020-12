Miriam Emefa Dzah, Jasmin Merkel und Marie Lucienne Verse sind die Preisträgerinnen des Wortmeldungen-Förderpreises 2020. Mit einem „wütenden, aber nicht hoffnungslosen Blick auf ein komplexes Zeitalter“ haben sie das Thema des Wettbewerbs aufgegriffen: „Die Geschichte läuft wieder, nur eben rückwärts. Wie erobert Ihr Euch die Zukunft zurück?“

Die Kurzgeschichte „Aufschlussfiguren“ der 1994 in Darmstadt geborenen, in Leipzig lebenden Marie Lucienne Verse greift die Problematik der ökologischen Zerstörung durch den Braunkohletagebau auf. Der essayistische Text „Wach bleiben“ von Miriam Emefa Dzah erzählt vom Verzweifeln an rassistischen Verhältnissen und vom Verzweifeln am weißen Blick. Die Autorin wurde 1998 in Paderborn geboren, sie lebt in Cambridge und Berlin. Jasmin Merkel aus Berlin, geboren 1991 in Oranienburg, wird für eine Rede gegen Ignoranz, Verharmlosung und Bequemlichkeit ausgezeichnet. Ihr Text „Meine Name ist Maike Kleeberg“ schildert eine konkrete individuelle Erfahrung und verbindet sie mit den Statistiken zu sexualisierter Gewalt.

Der Wortmeldungen-Förderpreis der Frankfurter Crespo-Foundation wird jährlich an deutschsprachige Nachwuchsautor*innen vergeben, die nicht älter als 30 Jahre sind und noch keine eigenständige literarische Buchpublikation veröffentlicht haben. Das Thema des Wettbewerbs wird dabei von der*dem jeweiligen Preisträger*in des Wortmeldungen-Literaturpreises vorgegeben, 2020 von Kathrin Röggla. Ausgezeichnet werden noch unveröffentlichte, kritische Kurztexte. Wir senden Ausschnitte der ausgezeichneten Texte, gelesen von den Autor*innen selbst.

Weitere Informationen Mehr zum Thema www.wortmeldungen.org/foerderpreis Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, Spätlese, 05.01.2021, 22:00 Uhr.