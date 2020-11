Mündliches Erzählen ist eine uralte Kunst. Beim SpardaErzählfestival wird sie alljährlich gefeiert: mit national und international renommierten Erzählkünstler*innen. Sie greifen auch aktuelle Themen auf und erzählen mal witzig, mal spannend oder nachdenklich vom Zuhause-Sein und Zuhause-Fühlen, vom Weggehen und Wiederkommen.

Das Motto „Zuhause“ war lange vor Corona ausgewählt worden, und weil das Festival in diesem Jahr nicht wie gewohnt mit Publikum in Kassel stattfinden konnte, hat hr2-kultur die Erzähler*innen ins Studio eingeladen.

Gudrun Rathke erzählt, frei nach Thomas Rosenlöcher, vom „Ernst des Lebens“ und einem Paar, das die Liebe liebt, aber die Ehe fürchtet. Kathleen Rappolt entführt uns nach England zum „Hausierer von Swaffham“, und mit Chris Rogers landen wir schließlich mit Hund und Katz vor einem lodernden Kaminfeuer: „Die Katze am Kamin“ heißt seine Erzählung.

Gudrun Rathke zieht als professionelle Erzählerin landauf landab Menschen jeden Alters in den Bann von Märchen, Sagen und Geschichten. Geboren und aufgewachsen ist sie in Kärnten, heute lebt sie in Hessen. Sie ist die Leiterin des SpardaErzählfestivals. Kathleen Rappolt tritt nicht nur als Erzählerin auf, sondern macht auch Theater für Kinder, gibt Workshops und ist als Storytellerin im Projekt ErzählZeit engagiert. Zu ihrem Erzählschatz gehören Märchen aus aller Welt, so aus Afrika, England, Irland, Norwegen und Nahost, aber auch Geschichten aus Ovids Metamorphosen sowie griechische Mythen. Chris Rogers verließ das Vereinigte Königreich vor 35 Jahren, um als Jongleur und Straßenkünstler durch Europa zu reisen. Auf diesem Weg entdeckte er die Kraft des Geschichtenerzählens. Heute hat er über 350 Geschichten im Kopf und unterrichtet auch andere in seiner Kunst.

Wer sich über die Feiertage noch mehr Erzählkunst nach Hause holen will, kann das ganz einfach mit unseren Podcasts tun: 29 Geschichten, frei erzählt von Kathleen Rappolt, Chris Rogers, Katharina Ritter, Rainer Mensing und Gudrun Rathke.

Zu den Podcasts:

Zuhause – Geschichten frei erzählt. Der Podcast für Erwachsene

Zelt, Haus, Hütte, Schloss – Geschichten für Kinder und Familien

Sendung: hr2-kultur, Spätlese, 22.12.2020, 22:00 Uhr.