Am "Tag für die Literatur und die Musik" gehen wir ein Stück mit auf Entdeckungsreise: Was haben irische Mönche in Oberhessen zu suchen? Was hat es mit Hülsenbecks letzter Zigarre auf sich? Wie klingt der "Sommer in Frankfurt"?

Wir sprechen mit engagierten Akteur*innen aus dem Literaturland Hessen und dem Musikland Hessen und geben mit Liedern und Lyrik etliche Tipps für Kurzentschlossene. Ein Magazin aus Worten und Tönen. Am Mikrofon ist Daniella Baumeister.

Weitere Informationen Informationen zum Aktionstag Kulturschaffende in ganz Hessen gehen auf Spurensuche und präsentieren gemeinsam einen "Tag für die Literatur und die Musik". Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, "Literaturland Hessen", 30.05.2021, 12:04 Uhr