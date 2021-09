Die hr2-Partnerbuchhandlung Mander lädt den Bärenreiter Verlag zu sich nach Wolfhagen ein. Bärenreiter stellt sich mit seiner Arbeit als traditionsreicher Kasseler Musikverlag vor.

Johannes Mundry bringt Musikliteratur mit und hr2-Redakteurin Susanne Pütz moderiert das Gespräch.



Hessische Verlage zu Gast bei hr2-Partnerbuchhandlungen

Die traditionsreiche Buchhandlung Mander ist eine Gastgeberin unserer Veranstaltungsreihe, die in die hessische Verlagslandschaft einführt. Insgesamt sechs hr2-Partnerbuchhandlungen laden sechs hessische Verlage unterschiedlicher Genres ein, die ihnen besonders am Herzen liegen. Nach dem Bilderbuch in Friedberg, ist nun Musikliteratur in Wolfhagen Thema. Danach gibt es das politische Sachbuch in Dieburg, grafic novels in Fulda, das Flipbook in Darmstadt und schließlich Kunst und Lyrik in Groß-Gerau.

Weitere Informationen Die Veranstaltungsreihe der hr2-Partnerbuchhandlungen findet in Kooperation mit dem Börsenverein des deutschen Buchhandels - Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland e.V. und dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst statt. Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, "Literaturland Hessen", 31.10.2021, 12:04 Uhr