Die Lyrik als Orakel: Über unser Bedürfnis nach Vorhersagen, nach Sicherheit und Sinn der Zukunft und welche Rolle die Poesie dabei spielt, spricht die Dichterin Monika Rinck in den diesjährigen Frankfurter Poetikvorlesungen.

Mit Monika Rinck wird diesen Herbst eine der herausragenden Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartslyrik die Frankfurter Poetikvorlesungen halten. Die 1969 in Zweibrücken geborene und in Berlin lebende Autorin wird unter dem Titel "VORHERSAGEN. Poesie und Prognose" über die Möglichkeiten des Poetischen sprechen und auch einen Einblick in ihr außergewöhnlich vielseitiges Werk geben. Neben Gedichten veröffentlichte sie auch Essays, Hörspiele, Liedtexte, Prosawerke, Zeichnungen sowie einen Theorie-Comic.

Als besonders charakteristisch für das facettenreiche Schaffen der Poetikdozentin kann die sprachliche wie literarische Experimentierfreudigkeit bezeichnet werden, die sich nicht zuletzt in ihrer komplexen Lyrik niederschlägt – unter anderem in ihren Gedichtbänden "fernbleiben der umarmung" (2007), "Helle Verwirrung. Rincks Ding- und Tierleben" (2009), "Honigprotokolle" (2012) und weiteren mehr. Monika Rinck wurde vielfach ausgezeichne, unter anderem mit dem Kleist-Preis (2015), dem Heimrad-Bäcker-Preis (2015), dem Pfalzpreis für Literatur (2016), dem Ernst-Jandl-Preis (2017) sowie dem Roswitha-Preis (2019).

Wegen der Corona-Krise können Monika Rincks Poetikvorlesungen nicht als Präsenzveranstaltungen, sondern nur als Video-Livestream stattfinden. Im Literaturland Hessen senden wir einen gekürzten Mitschnitt der Vorlesung.

Weitere Informationen Frankfurter Poetikvorlesungen (Wintersemester 2020/21):

Monika Rinck – VORHERSAGEN. Poesie und Prognose



Am 17./24.11. und 1.12.2020: die Videos sind jeweils von 18 bis 20 Uhr auf der Website www.poetikvorlesung.uni-frankfurt.de abrufbar.



Abschlusslesung: 2.12.2020 im Literaturhaus Frankfurt. Weitere Informationen und Tickets (Saal oder Streaming) unter www.literaturhaus-frankfurt.de Ende der weiteren Informationen

