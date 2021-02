Neun Menschen wurden am 19. Februar 2020 in Hanau bei einem kaltblütigen rechtsextremen Anschlag ermordet. Was die Opfer gemein hatten: ihr sogenannter Migrationshintergrund. WIR SIND HIER - das Festival für kulturelle Diversität thematisiert Rassismus und Zusammenleben in Deutschland.

Zum ersten Jahrestag der rassistischen Morde sind Autor*innen zu Gast im Literaturhaus Frankfurt und in Hanau, die sich in ihrer literarischen, journalistischen oder publizistischen Arbeit ausdrücklich oder hintergründig mit Rassismus beschäftigen. Rassismus, Gewalt, Ausgrenzung sind nicht immer und für alle sichtbar. Oft beruhen sie auf Reflexen, die durch Sichtbares ausgelöst werden: Hautfarbe, Haarstruktur, religiöse Kleidung, ein Nachname – all das ist jeden Tag Anlass für bewusstes oder zumindest unreflektiertes diskriminierendes Verhalten. Doch sind Afro, Kopftuch oder popkulturelle Codes auch eine Möglichkeit, sich selbstbewusst und in Einklang mit dem Grundgesetz zu einer anderen Tradition und Herkunft zu bekennen.

Wie gehen BPoCs (Black and People of Color) heute selbstbewusst mit Sichtbarkeit um und welche Erfahrung machen sie mit ihren Mitmenschen? Was hat sich durch den Tod von George Floyd und die Anschläge von Hanau gesellschaftlich verändert?

Wir senden in zwei Teilen am 28.02 und 07.03.2021 einen gekürzten Mitschnitt eines Gesprächs mit der Autorin und Journalistin Alice Hasters („Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten“ (hanserblau)) und dem Autor und Moderator Michel Abdollahi („Deutschland schafft mich“ (Hoffmann und Campe)) über Sichtbares und Unsichtbares. Es moderiert Hadija Haruna-Oelker.

WIR SIND HIER. wird durch den Kulturfonds Frankfurt RheinMain, das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst, das Amt für multikulturelle Angelegenheiten sowie das Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main gefördert. Das Festival findet in Kooperation mit der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank statt. Medienpartner ist „Das Wetter. Magazin für Text und Musik“. Das Festival findet unter der Schirmherrschaft von Kulturdezernentin Dr. Ina Hartwig und Integrationsdezernentin Sylvia Weber statt.

Sendung: hr2-kultur, "Literaturland Hessen", 28.02.2021, 12:04 Uhr;

Wiederholung am 06.03.2021, 18:04 Uhr