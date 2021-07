Jagoda Marinić erkundet mit ihren Gästen die Kunst-, Meinungs- und Gedankenfreiheit als Bedingung für gesellschaftliche Entwicklung.

Die eine große gesellschaftliche Debatte, die immer relevant ist und in diesen Monaten besonders heftig immer wieder aufs Neue geführt wird: Die Debatte um Freiheit, um freie Meinungsäußerung. Der neue Podcast FREIHEIT DELUXE mit Jagoda Marinić bittet die Autor*innen, Künstler*innen und Journalist*innen des Landes um ihre Position.

Jagoda Marinić ist eine Schriftstellerin, die zwischen Twittertimelines, Unterhaltungspodcasts und dem literarischen Quartett wandert.

Alle zwei Wochen als Podcast in der ARD-Audiothek , samstags um 10:35 Uhr in hr-iNFO und um 18:04 Uhr in hr2-kultur.

