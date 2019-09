Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

Nebel, Sonne, alte Burgen - Romantik in Hessen

Fotoausstellung in Marburg | bis 24. November

Einer der bedeutendsten Naturfotografen hat sich in Hessen nach romantischen Orten umgeschaut und bekannte neu in Szene setzt. Kilian Schönberger zeigt seine stimmungsvollen Bilder jetzt in Marburg.

Wie fotografiert man die Romantik, Herr Schönberger?

Fotograf Kilian Schönberger Bild © Kilian Schönberger

Nicht alle Objekte, die in romantischer Literatur beschrieben werden, gibt es in Wirklichkeit oder eignen sich als Fotomotive. Findet man eins, muss man es inszenieren, man muss auf das richtige Licht warten oder auf Nebel. Es war sicher nicht falsch, sich an den Malern der Epoche zu orientieren, an Caspar David Friedrich etwa. Seine Ästhetik habe ich versucht auf meine Fotografie zu übertragen.

Romantik in Hessen: Karussell im Staatspark Hanau-Wilhelmsbad Bild © kunst.hessen.de/Kilian Schönberger

Also mussten Sie warten, bis der mystische Nebel kam?

Landschaft von Kilian Schönberger Bild © Kilian Schönberger

Das ist vor allem intensive Recherche: Man muss den Wetterbericht studieren, dann auf den Punkt genau losfahren und sollte sich nicht allzuviele Fehler leisten, das wäre zu zeitaufwändig. Vielleicht hilft es mir ja, dass ich gelernter Geograf bin und mir Wetterphänomene und ihre Entstehung nicht fremd sind. Aber es gibt Motive, bei denen ich fünf Jahre gewartet habe, bis das Licht stimmte UND ich in der Nähe war, uralte Alleen zum Beispiel.

Und was ist noch wichtig an der Romantik-Fotografie?

Romantik in Hessen: Schloss Steinau Bild © kunst.hessen.de/Kilian Schönberger

Dass nicht zu viel Modernes im Bild ist! Die Orte will ich schon so authentisch wie möglich zeigen. Bei Ruinen und Burgen habe ich moderne Elemente möglichst ausgeblendet. Eine Ausnahme ist natürlich der moderne Bau der Grimmwelt in Kassel.

Und stören Menschen die Romantik?

Romantik in Hessen: Fürstenlager Bergstraße Bild © kunst.hessen.de/Kilian Schönberger

Nicht unbedingt, der "Wanderer über das Nebelmeer" hat schon was! Aber ich will ja die Fantasie anregen und da funktionieren meine Bilder wie leere Bühnenbilder, in die man sich hineinversetzen kann, hineinträumen und sie mit eigenen Gedanken versehen.

Und welcher ist Ihr Lieblingsplatz in Hessen?

Romantik in Hessen: Osteinscher Park Bild © kunst.hessen.de/Kilian Schönberger

Rund um den Rhein habe ich schöne Parkanlagen gefunden, etwa rund ums Niederwalddenkmal. Und das Fürstenlager an der Bergstraße am Rand des Odenwalds war eine echte Überraschung: Ein eigentümliches, adrettes, märchenhaftes Tälchen! Mein persönliches Lieblingsbild ist im Osteinschen Park entstanden, im Mittelrheintal: Baumspitzen und Ruinen im Morgennebel, genau so hätte es Caspar David Friedrich gemalt!

Romantik in Hessen: Brentanohaus Oestrich Bild © kunst.hessen.de/Kilian Schönberger

Romantik in Hessen: Brüder-Grimm-Haus Steinau a.d. Straße Bild © kunst.hessen.de/Kilian Schönberger

