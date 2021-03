Das Solo-Debütalbum des russischen Pianisten Alexey Pudinov heißt "Neue Bahnen", nach dem gleichnamigen Aufsatz Robert Schumanns über den jungen Brahms. Ein Stück von Brahms - die frühe fis-Moll-Sonate - ist das Hauptwerk der CD.

Von hier aus spannt Pudinov einen weiten Bogen: von Rachmaninow über Chopin bis hin zu Gershwin. Jedes der Stücke hat eine ganz besondere Bedeutung für den jungen Pianisten.

Alexey Pudinov Bild © KAEIDOS | KAL 6350-2

Die Chopin-Ballade Nr. 4 in f-Moll war das erste Stück, das er in Deutschland gespielt hat (2006). Heute lebt Pudinov in Frankfurt.

Untitled, Purple, White and Red, Mark Rothko, 1953, Art Institute of Chicago, Chicago, Illinois, USA, North America Bild © picture-alliance/dpa | Mediennummer: 222374306

Eine Komposition seines besten Freundes Dennis Tjiok hat er auch eingespielt: "Impressions on Rothko, op. 23“ – eine Hommage an den abstrakten Maler Mark Rothko, die in kurzen Stimmungsbildern Stück für Stück dessen Gemälden huldigt.

Was Pudinov persönlich mit den Musikstücken verbindet, warum er sich für diese Zusammenstellung entschieden hat und was für ihn das Besondere der einzelnen Musiken ausmacht ist u.a. Thema in dieser Ausgabe.

Gedanken zu Ravel – zwölf Hinführungen zu seiner Musik

Komponist Alfred Stenger Bild © Alfred Stenger

Farbenreichtum und Sensibilität machen das Werk von Maurice Ravel aus. Der Musikwissenschaftler Prof. Dr. Alfred Stenger hat sich intensiv mit der Musik Ravels auseinandergesetzt. Ihm geht es darum, in seinem Buch "Gedanken zu Ravel" stilistische Besonderheiten von Ravel aufzuzeigen, anhand von 12 Kompositionen. Dabei hat die "Rapsody Espagnol" von Ravel eine besondere Bedeutung gespielt, vor allem der erste Satz, das "Prélude à la nuit". Stenger war beim Hören so beeindruckt, dass er sich ausführlicher mit dem Stück beschäftigt hat. Als Professor an den Musikhochschulen in Karlsruhe und Frankfurt erhielt er weitere Anregungen durch die lebhaften Diskussionen mit den Student*innen über die Musik von Ravel.

Chorgesänge durch die Jahrhunderte

Kammerchor der HfMDK Bild © Winfried Hyronimus

Der Kammerchor der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt hat im vergangenen Jahr Chorwerke aus verschiedenen Jahrhunderten auf CD eingesungen, von Giovanni P. da Palestrina bis Benjamin Britten. Es sind alles Werke, die sich mit MARIA beschäftigen. Die Kompositionen aus fünf Jahrhunderten beleuchten die verehrte Heilige und Mutter aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Hier geht es zum Trailer .

Evangelische Wartburgkirche Frankfurt | Kirchenfenster Bild © Winfried Hyronimus

Im Hessenkonzert heute: SPARK – Die klassische Band

SPARK Bild © Gregor Hohenberg

Wir senden die Aufnahme eines Konzertes von den Kasseler Musiktagen am 31. Oktober 2020. Das Konzert fand unter Corona-Bedingungen statt, - in der Documenta-Halle in Kassel, mit reduzierter Publikumszahl, was man dem fulminanten Applaus aber nicht anhört. "Musik zum Strahlen" – so waren die Kasseler Musiktage 2020 überschrieben und die Gruppe SPARK präsentiert eine lebendige Mischung, von J.S.Bach über Musik der Beatles bis hin zu eigenen Kompositionen.

SPARK – die klassische Band:

Andrea Ritter, Blockflöten

Daniel Koschitzki, Blockflöten, Melodica

Stefan Balazsovics, Violine, Viola

Victor Plumettaz, Violoncello

Christian Fritz, Klavier

