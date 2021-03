Wir hatten gefragt, Sie haben geantwortet: Wer hat damals im hr-Kinderchor mitgesungen, wie war das vor 30, 40, 50 Jahren, was ist aus Ihnen geworden, was machen Sie heute musikalisch?

Einige Hörerinnen haben uns geschrieben - jetzt haben wir sie eingeladen. Und siehe da: Eine erfahrene Chorleiterin* ist aus dem hr-Kinderchorkind Karin geworden! Ein Gespräch über den Unterschied von damals und heute, über Chormusik in schwierigen Zeiten und über die Freude des gemeinsamen Singens, mit *Karin Baumann, Karin Lindheimer und Marcus Bourgeon (ca. 15:50 Uhr)

Ein Saxophon mehr kann nicht schaden!

Zwei Frauen mischen die hr-BigBand auf: Theresia Philipp ist nicht nur eine preisgekrönte Saxophonistin und die aktuelle Trägerin des Kölner Jazzpreises, sondern sie komponiert und arrangiert auch. Gemeinsam mit der Posaunistin Shannon Barnett wird sie mit der hr-Bigband am 12. Februar mit eigenen Stücken auftreten (20:05 Uhr, live in hr2-kultur). Wir sprechen mit Theresia Philipp über ihren Werdegang, der sie von der renommierten Hochschule für Musik Carl Maria von Weber in Dresden über Jazzklassen in Köln bis zum Kompositionsstudium nach Mannheim führte, über Frauen im Jazz und über ihre Musik, die sie selbst als "einen Mix aus eingängigen Melodien und experimentellen Elementen" bezeichnet. (ca. 15:15 Uhr)

Weitere Informationen Sendung: hr2-kultur, "Musikland Hessen", 06.02.2021, 15:04 Uhr. Ende der weiteren Informationen