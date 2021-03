Was geht APP?



Was geht APP?

Der Musiker und Musikpädagoge Max Gaertner setzt auf digitale Unterstützung beim Musikmachen. Der professionelle Schlagzeuger weiß, wie man mit Hilfe von Apps eigene Stücke schreiben und arrangieren kann, wie es gelingt darüber das Gehör zu trainieren oder online zu unterrichten.

Mit seinem aktuellen Buch "Was geht App? “ (Schott-Verlag), bietet er gezielt Orientierung bei der Fülle an Apps im Internet. Max Gaertner empfiehlt auch für wen welche Anwendung Sinn macht, wie Lehrer*innen und Schüler*innen am besten starten und wo sie zusätzlich Unterstützung dafür bekommen.

Musik vom Orient bis Okzident – die aktuelle CD Bridges Kammerorchester



Das einmalige Ensemble bereichert seit 2019 die Musiklandschaft in Hessen. Hier spielen Musiker*innen aus aller Welt zusammen. Ungewöhnliche Instrumente erklingen dabei gemeinsam: die mongolische Pferdekopfgeige im Zusammenspiel mit Geigen und Celli, die Kaval (Hirtenflöte, die typisch für Musik auf dem Balkan ist) spielt zusammen mit einer klassischen Querflöte oder auch der arabischen Oud. Dieses besondere Musikprojekt erörtert Johanna Leonore Dalhoff, die künstlerische Leiterin von Bridges.

Musikverlage in Not



Seit letztem November sind die Theater und Konzertsäle geschlossen. Das betrifft Musiker*innen, aber in diesem Zusammenhang auch die Musikverlage. Auch ihr Geschäft ist auf massive Weise eingebrochen. Wie Musikverlage aus Hessen mit der Situation umgehen weiß Robert Kleist zu berichten.

Sendung: hr2-kultur, "Musikland Hessen", 13.02.2021, 15:04 Uhr.