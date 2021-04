Die französische Musikerin Claire Bénard-Stiller hat Gesang studiert und eine Masterarbeit über das Verhältnis von Musik und Literatur verfasst. Ihr Herz gehört der Musik des Mittelalters. 2016 hat sie ihr Debut-Album "Jardin Secret" aufgenommen, mit mittelalterlichen Liedern aus Frankreich und Deutschland.

Im vergangenen Jahr erschien "Les buans de Noa" (Die Weihnachtsnebel). Darauf finden sich bretonische Weihnachtslieder, die auf nachgebauten - mittelalterlichen - Instrumenten gespielt werden: darunter eine angelsächsische Harfe aus dem 11. Jahrhundert, eine Lyra (Leier) aus dem 7. Jahrhundert und ein Organistrum aus dem 13. Jahrhundert. Claire Bénard-Stiller, die ursprünglich aus der Bretagne stammt und heute mit ihrer Familie in Wolfhagen, in der Nähe von Kassel, wohnt, ist unser Gast. Sie stellt die Instrumente vor und spielt live im Studio. Im Gepäck dabei hat sie Harfe und Lyra.

MARIA in der Chormusik

Die neue CD der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt ist MARIA gewidmet: verehrte Heilige und Mutter, eine Frau mit vielen Gesichtern. Unter der Gesamtleitung von Florian Lohmann haben der Kammerchor und Instrumentalisten der Hochschule Chormusik aus fünf Jahrhunderten unter schwierigsten Corona-Bedingungen aufgenommen.

Florian Lohmann ist zu Gast, spricht über die Herausforderungen bei der Produktion der CD, aber auch über das Phänomen MARIA in der Chormusik. Mehr Details finden Sie hier .

HESSENKONZERT mit Werken von Gerhard Müller-Hornbach

Der hessische Komponist, Dirigent und Musikpädagoge Gerhard Müller-Hornbach wird am 26. Februar 2021 siebzig Jahre alt. Ihm widmen wir heute "Das Hessenkonzert". Wir senden einen Querschnitt aus seinem Kompositionsschaffen, darunter auch eine recht aktuelle Komposition aus dem Jahr 2019: Tiefen(t)räume. Es war eine Auftragskomposition für die Junge Deutsche Philharmonie Im Rahmen des Projektes UNDER CONSTRUCTION - 100 JAHRE BAUHAUS . Entstanden ist diese Komposition für Altflöte, Englischhorn, Bassklarinette, Horn, Trompete, Posaune und Vibraphon nach dem Gemälde "Study for Homage to the Square: High Autumn" (1975) von Josef Albers.

