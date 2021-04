Hessen macht Musik von Klassik bis Jazz! Bei der Aktion "Ein Tag für die Literatur und die Musik" zeigen Musiker*innen von Volkmarsen bis Lampertheim, von Seligenstadt bis Villmar ihre vielfältigen eigens für diesen Tag ausgewählten Programme.

Das Musikland Hessen gibt vorab Einblicke in Konzerte wie »Mit den Augen hören«, stellt u.a. auch die musikalische Seite des »Benimmkönigs« Adolph Freiherr Knigge vor und gibt so einen Vorgeschmack auf die zahlreichen Veranstaltungen am 30. Mai.

Weitere Informationen Aktionstag am 30. Mai Kulturschaffende in ganz Hessen gehen auf Spurensuche und präsentieren gemeinsam einen "Tag für die Literatur und die Musik". Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, "Musikland Hessen", 29.05.2021, 15:04 Uhr.