Andreas Henning will vermitteln und neue Zielgruppen ansprechen

Der gebürtige Berliner ist Kurator für italienische Malerei an der Gemäldegalerie Alte Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und tritt sein Amt in Hessen zum 1. März an. Er folgt Alexander Klar, der neun Jahre lang das Museum Wiesbaden geleitet hatte.

Die hessische Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn stellte Henning heute vor und lobte "seine fachliche Versiertheit und große Erfahrung", die zu Sonderausstellungen, Forschungs- und Vermittlungsprojekten geführt haben. Henning bringe Leitungskompetenz und engagierten Ideen mit nach Hessen und wisse, wie sich ein neues Publikum für das Museum begeistern lässt.

Dorn weiter: "Wir haben den Eindruck gewonnen, dass er ein gutes Gespür dafür hat, wo er die Leute abholen kann, die vielleicht noch nicht oder nur selten ins Museum gehen. Dieser Aspekt ist mir sehr wichtig, denn aus meiner Sicht haben Kunst und Kultur eine zentrale Rolle für unsere Demokratie, und deshalb sollen unsere Schätze zugänglich für alle sein. Dafür wollen wir Schwellen senken und mehr erklären. Er hat spannende Ansätze dafür, wie sich neue Medien für die Vermittlung nutzen lassen und wie die beiden großen Schwerpunkte des Landesmuseums, Kunst und Naturgeschichte, enger verzahnt werden können."

Sendung: hr2-kultur, 16.12.2019, hr2-Kulturcafé, 17:45 Uhr