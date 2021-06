Der Tenor Davide Luciano überzeugt als lustvoller "Don Giovanni" im tödlichen Spiel zwischen Verführung und Rache.

Don Giovanni - Davide Luciano

Il Commendatore - Mika Kares

Donna Anna - Nadezhda Pavlova

Don Ottavio - Michael Spyres

Donna Elvira - Federica Lombardi

Leporello - Vito Priante

Masetto - David Steffens

Zerlina - Anna Lucia Richter



musicAeterna Chor

musicAeterna Orchester

Leitung: Teodor Currentzis



Wolfgang Amadeus Mozart: "Don Giovanni", Dramma giocoso in zwei Akten KV 527



(Aufnahme vom 26. Juli 2021 aus dem Großen Festspielhaus)



Die Oper um den lüsternen Egomanen ist ebenso eines der erfolgreichsten, wie finstersten Werke, die Mozart je geschrieben hat. Für "Don Giovanni" gelten die Regeln des sozialen Zusammenlebens nicht. Er ist die "Inkarnation des Fleisches", bringt die Figuren um sich herum in Bewegung, magnetisiert sie und schafft damit Verwirrung, Chaos und Zerstörung. Regisseur Romeo Castelucci wirft in seiner Produktion, ein besonderes Augenmerk auf das Ungleichgewicht zwischen Vitalität und Destruktion ohne dabei das komische Element des "dramma giocoso" zu verleugnen.

Sendung: hr2-kultur, "Oper", 31.07.2021, 20:04 Uhr.