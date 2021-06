Energiegeladen, farbenreich und mit der glänzenden Elsa Dreisig in der Titelrolle: Jules Massenets "Manon" an der Staatsoper Hamburg.

Manon Lescaut - Elsa Dreisig

Poussette - Elbenita Kajtazi

Javotte - Narea Son

Rosette - Ida Aldrian

Chevalier Des Grieux - Ioan Hotea

Graf Des Grieux - Dimitry Ivashchenko

Lescaut - Björn Bürger

Guillot-Morfontaine - Daniel Kluge

Brétigny - Alexey Bogdanchikov

Wirt - Martin Summer

Gardist 1 - Collin André Schöning

Gardist 2 - Hubert Kowalczyk



Chor der Hamburgischen Staatsoper

Philharmonisches Staatsorchester Hamburg

Leitung: Sébastien Rouland



Jules Massenet: "Manon"



(Aufnahme vom 24. Januar 2021 aus der Staatsoper Hamburg)

Einen modernen Blick wirft die Neuinszenierung von David Bösch an der Staatsoper Hamburg auf die "Manon" von Jules Massenet. "Die Titelfigur ist eine junge Frau von heute, die wir auf ihrem Weg durch ein leidenschaftliches, sich verbrennendes, aber voll ausgekostetes Leben begleiten dürfen", so Bösch. Als Manon stand die dänisch-französische Sopranistin Elsa Dreisig auf der Bühne, die unter anderem schon bei den Salzburger Festspielen und in Covent Garden bejubelt wurde. "Cremig" sei die Musik, sagt sie. Als französische Muttersprachlerin fühle sie sich in Massenets Oper ganz zu Hause.

Weitere Informationen Mehr vom ARD Radiofestival 2021 Alle Sendungen des ARD Radiofestivals 2021 und Inhalte zum online Hören finden Sie auf ardradiofestival.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, "Oper", 07.08.2021, 20:04 Uhr.