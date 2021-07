Arrigo Boitos selten gespielte Oper "Nero" als Eröffnungspremiere der Bregenzer Festspiele 2021.

Nerone - Rafael Rojas

Simon Mago - Lucio Gallo

Fanuèl - Brett Polegato

Asteria - Svetlana Aksenova

Rubria - Alessandra Volpe

Tigellino - Miklós Sebestyèn

Gobrias - Taylan Reinhard

Dositèo - Ilya Kutyukhin

Cerinto und Pèrside - Katrin Wundsam



Prager Philharmonischer Chor

Wiener Symphoniker

Leitung: Dirk Kaftan



Arrigo Boito: "Nero", Tragedia in vier Akten



(Aufnahme vom 21. Juli 2021 aus dem Festspielhaus Bregenz)

In Arrigo Boitos opulenter Oper tritt Nero als schillernde Gestalt auf. Die spektakuläre Selbstinszenierung seiner Macht steht in Kontrast zu den Gewissensplagen nach dem Mord an seiner Mutter. Dazu kommen die düsteren Rituale des heidnischen Magiers Simon Mago und die verklärende Reinheit des aufkommenden Christentums, angeführt von dem Propheten Fanuèl. Boito arbeitete 60 Jahre an dem Werk. Erst nach seinem Tod wurde es unter der Leitung des Dirigenten Arturo Toscanini in eine spielbare Fassung gebracht und 1924 uraufgeführt.

Sendung: hr2-kultur, "Oper", 28.08.2021, 20:04 Uhr.