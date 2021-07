Dorothee Oberlinger bringt eine wiederentdeckte Oper von Georg Philipp Telemann auf die historische Bühne von Friedrich dem Großen.

Caliste - Lydia Teuscher

Iris - Marie Lys

Amyntas - Alois Mühlbacher

Damon - Florian Götz

Knirfix - Virgil Hartinger

Tanzmeister - Yves Ytier, Violine

Cupido - Max Volbers, Flauto dolce



Vocal Consort Berlin

Ensemble 1700

Leitung: Dorothee Oberlinger



Telemann: Pastorelle en musique oder Musicalisches Hirten-Spiel



(Aufnahme vom 19. Juni 2021 aus dem Schlosstheater Neues Palais Sanssouci)



Vermutlich war ein opulentes Hochzeitsfest der Anlass, zu dem Telemann seine "Pastorelle en musique" komponierte. Im Gewand eines Schäferspiels, so freizügig wie damals nur möglich, werden die Hauptfragen der Liebe von zwei Paaren bis zur Doppelhochzeit durchdekliniert: Wieviel Freiheit, wieviel Leidenschaft, wieviel Bindung braucht die Liebe? Die Partitur lag seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Kiew. Erst 2002 wurde sie wiederentdeckt und der Berliner Staatsbibliothek zugeführt. Das Schlosstheater von Friedrich dem Großen in Potsdam bietet nun die perfekte Bühne dafür.

Weitere Informationen Mehr vom ARD Radiofestival 2021 Alle Sendungen des ARD Radiofestivals 2021 und Inhalte zum online Hören finden Sie auf ardradiofestival.de Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, "Oper", 04.09.2021, 20:04 Uhr.