Zwei aufregende Hügel-Debüts: Oksana Lyniv dirigiert, Asmik Grigorian singt die Senta in der Neuinszenierung von Dmitri Tcherniakov.

Daland - Georg Zeppenfeld, Bass

Senta - Asmik Grigorian, Sopran

Erik - Eric Cutler, Tenor

Mary - Marina Prudenskaya, Mezzosopran

Der Steuermann - Attilio Glaser, Tenor

Der Holländer - John Lundgren, Bariton



Chor der Bayreuther Festspiele

Orchester der Bayreuther Festspiele

Leitung: Oksana Lyniv



Richard Wagner: "Der fliegende Holländer", romantische Oper in drei Aufzügen



(Übertragung aus dem Bayreuther Festspielhaus)



Erstmals in der Geschichte der Bayreuther Festspiele trägt eine Frau die musikalische Verantwortung für eine Neuproduktion: Oksana Lyniv dirigiert den "Fliegenden Holländer". Ihr Hügel-Debüt gibt auch die seit ihrer Salzburger "Salome" weltweit begehrte Asmik Grigorian. Und der dritte im Bunde, was Bayreuth-Neulinge betrifft, ist Dmitri Tcherniakov, seit einigen Jahren im Kreis der international meistbeschäftigten Regisseure. Sänger wiederum, die bei den Festspielen schon oft gefeiert wurden, übernehmen die Rollen von Holländer und Daland: John Lundgren und Georg Zeppenfeld.

Sendung: hr2-kultur, "Oper", 25.07.2021, 20:04 Uhr.