Martin Grubinger ist Solist beim Saison-Abschluss der Berliner Philharmoniker. John Williams‘ Filmmusiken verwandelt er auf seinen Schlaginstrumenten zu einem Feuerwerk.

Martin Grubinger, Schlagzeug

Berliner Philharmoniker

Leitung: Wayne Marshall



Bernstein: "Three Dance episodes" aus "On the Town"

John Williams: "Percussive Planet"

Gershwin: "Rhapsody in blue"

Bernstein: "On the waterfront"



(Liveübertragung aus der Waldbühne Berlin)



Seit fast vier Jahrzehnten feiern die Berliner Philharmoniker den Abschluss ihrer Konzertsaison in der Berliner Waldbühne. Unter dem Abendhimmel sorgen in diesem Jahr Werke aus den USA für aufgelockerte Stimmung. Tänzerische Stücke von Leonard Bernstein rahmen den Abend. Im Zentrum stehen Filmmusik-Hits von John Williams in einer funkenschlagenden Fassung für Schlagzeug und Orchester. Dass der britische Dirigent Wayne Marshall noch die "Rhapsody in Blue" mitgebracht hat, ist Ehrensache, denn Marshall gilt als besonders berufener Interpret von George Gershwin.

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 26.06.2021, 20:04 Uhr.