Das MDR-Sinfonieorchester vom Musiksommer in Suhl

Shakespeare im ARD Radiofestival 2021. Das MDR-Sinfonieorchester spielt ein Konzert rund um den englischen Dramatiker beim MDR-Musiksommer in Suhl.

Damen des MDR Rundfunkchores

Solisten des MDR-Rundfunkchores

MDR-Sinfonieorchester

Leitung: Dennis Russell Davies



Mendelssohn: Auszüge aus "Ein Sommernachtstraum" op. 61

Vaughan Williams: Serenade to Music

Dvořák: Konzertouvertüre "Othello" op. 93



(Aufnahme vom 26. Juni 2021 aus dem Congress Centrum Suhl)



Am Auftaktwochenende des ARD Radiofestivals 2021 folgt das MDR-Sinfonieorchester mit seinem Chefdirigenten Dennis Russell Davies den Spuren von William Shakespeare. Die Werke des englischen Dramatikers haben Komponisten von jeher zur musikalischen Auseinandersetzung angeregt; sowohl seine Komödien – wie der "Sommernachtstraum" in der berühmten Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy – als auch seine Tragödien, die unter anderem Ralph Vaughan Williams und Antonín Dvořák inspiriert haben.

Sendung: hr2-kultur, "Konzert", 27.06.2021, 20:04 Uhr.