Wolfgang Amadeus Mozarts "Idomeneo" - was im Münchner Cuvilliéstheater uraufgeführt wurde (1781), kommt jetzt im Münchner Prinzregententheater neu heraus!

Idomeneo - Matthew Polenzani, Tenor

Idamante - Emily D'Angelo, Sopran

Ilia - Olga Kulchynska, Sopran

Elettra - Hanna-Elisabeth Müller, Sopran

Arbace - Martin Mitterrutzner, Tenor

Oberpriester Poseidons - Caspar Singh, Tenor

Die Stimme (Orakel) - Callum Thorpe, Bass



Chor der Bayerischen Staatsoper

Bayerisches Staatsorchester

Leitung: Constantinos Carydis



Wolfgang Amadeus Mozart: "Idomeneo", Dramma per musica in drei Akten



(Zeitversetzte Übertragung aus dem Prinzregententheater)



Es ist die letzte Neuproduktion der Ära Nikolaus Bachler als Staatsopernintendant. Mit einem neuen "Idomeneo" schlägt Bachler den historischen Bogen zu den Wurzeln der langen Operntradition an der Isar, denn Mozarts Oper wurde in München uraufgeführt. Das späte Bühnenwerk des Salzburger Genies darf nun im Prinzregententheater szenisch neu hinterfragt werden - von Regisseur Antú Romero Nunes. Und der Dirigent Constantinos Carydis? Das Bayerische Staatsorchester spielte unter seiner Leitung bei "Le Nozze di Figaro" 2017 beinahe so rasant auf wie ein Originalklangensemble. Wie wird es diesmal?

Sendung: hr2-kultur, "Oper", 24.07.2021, 20:04 Uhr.