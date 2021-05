Christian Gerhaher gibt ein eindringliches Debut in Giuseppe Verdis "Simon Boccanegra". In Zeiten von Corona leitet Fabio Luisi ein bislang einmaliges Opernereignis.

Simon Boccanegra - Christian Gerhaher

Amelia Grimaldi - Jennifer Rowley

Jacopo Fiesco - Christof Fischesser

Gabriele Adorno - Otar Jorjikia

Paolo Albiani - Nicholas Brownlee

Pietro - Brent Michael Smith

Magd Amelias - Siena Licht Miller

Hauptmann der Armbrustschützen - Savelii Andreev

Chor der Oper Zürich

Philharmonia Zürich

Leitung: Fabio Luisi



Giuseppe Verdi: "Simon Boccanegra" Melodramma in einem Prolog und drei Akten



(Aufnahme vom 6. Dezember 2020 aus dem Opernhaus Zürich)



Das Opernhaus Zürich produzierte eine Neuinszenierung von Verdis düsterer Oper "Simon Boccanegra". Christian Gerhaher gab in der Titelpartie ein eindrucksvolles Debut. Mit lyrischer Erfahrung lässt er es nicht an Stimmmacht in der Rolle des Dogen fehlen. Im klangschönen Christof Fischesser als Fiesco hat er einen ebenbürtigen Gegenspieler. Trotz der Einschränkungen konnte große Oper gespielt werden - Chor und Orchester sind mit brillanter Technik live zugespielt. Und der scheidende Generalmusikdirektor Fabio Luisi arbeitet die dunkle Klangfärbung des späten Verdi, die "Tinta", heraus.

Sendung: hr2-kultur, "Oper", 03.07.2021, 20:04 Uhr.