Ein langes Wochenende mit Tanzmusik von Klassik bis Moderne, von Weltmusik bis Jazz, von Oper bis Musical bietet Ihnen hr2-kultur an Pfingsten - und die Chance auf attraktive Gewinne: Unter anderem verlosen wir drei exklusive Tanzworkshops vom Hessischen Tanzsportverband!

Samba, Tango, Walzer: hr2-kultur lädt ein aufs Tanzparkett. Freuen Sie sich mit unserem Pfingstprogramm am Tanz des Lebens - seinen Drehungen, seinen manchmal seltsamen Wendungen und seinen Feinheiten. Genießen Sie dazu die beste Tanzmusik. Von Klassik bis Moderne, von Weltmusik bis Jazz, von Oper bis Musical.

Wenn Sie unsere Hörrätsel knacken, können Sie gewinnen: DAB+Radios, Bücher, Hörbücher - und drei exklusive Tanzworkshops vom Hessischen Tanzsportverband. In einer privaten Unterrrichtseinheit in einer hessischen Tanzschule geht der Lehrer ganz individuell auf Ihre Lernwünsche ein!

Mitraten und gewinnen - so geht's

Wie in den Vorjahren gibt es innerhalb des hr2-Pfingstprogramms auch wieder akustische Rätsel. Es sind sechs einzelne Rätsel, jeweils eines ist in den Magazinen vormittags (9-12 Uhr) und nachmittags (5-18 Uhr bzw. 15 -17 Uhr) zu hören. Die Klangcollagen werden jeweils innerhalb der ersten Stunde der Magazine gespielt und im späteren Verlauf noch wiederholt.



So können Sie mitspielen:



Füllen Sie das Teilnahmeformular am Ende der Seite aus.

Oder rufen Sie uns an! Unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 / 0220221 sind wir während der Sendung erreichbar.

Unter allen richtigen Einsendungen werden in jedem Magazin ein DAB+ Radio (Technisat Digitradio 1, spezielle hr2-Edition für DAB und UWK-Empfang), Hörbücher und Bücher verlost. Zusätzlich wandern alle richtigen Einsendungen aus allen sechs Magazinen in die Auslosung des Hauptpreises.



Hier finden Sie das hr2-kultur Pfingstprogramm in der Übersicht.