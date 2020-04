In diesen Zeiten (und anderen) wollen die Räume unserer Häuser und Wohnungen neu entdeckt werden, geputzt sowieso. Ob man nun im Heimbüro arbeitet oder als Teil einer Risikogruppe besser nicht raus geht - so haben wir unsere Stuben, Möbel und Winkel wirklich noch nie gesehen!

Das Klo: Niemandsland ohne Home Office

Das Klo [Audioseite]

Nachdem unsere Autorin Natascha Pflaumbaum in Corona-Zeiten bereits die Küche und das Sofa ihrer Wohnung neu entdeckt hat, fiel ihr auf, welche Konsequenzen es hat, wenn man Arbeit und Leben auf Dauer miteinander verquickt. Sie hat einen weiteren Ort in ihrem Zuhause ausfindig gemacht, der unbedingt aufgewertet oder ja, neu betrachtet werden muss.

Die Küche: Kochen, quatschen, mampfen

Die Küche [Audioseite]

In der Küche feiern wir Partys, in der Küche kochen wir unser Essen und mitunter kochen in der Küche auch die Gemüter hoch: Wir streiten in der Küche, hier leben wir und lieben wir. Im Moment mehr denn je.

Das Sofa: Weich und oft tiefer als man denkt

Das Sofa [Audioseite]

Natascha Pflaumbaum hat sich auf einen Streifzug durch ihre kleine Wohnung begeben und etwas in den Blick genommen, das völlig unterbelichtet ist, aber neuerdings einen Status erlangt, den man nicht unterschätzen sollte. Das Sofa!