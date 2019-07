"Der Welt noch einen Tannhäuser schuldig" zu sein, glaubte Wagner noch kurz vor seinem Tod. Bayreuth präsentiert Hügel-Neulinge an Regie- und Dirigentenpult sowie in der Rolle der Elisabeth. Und einen ortskundigen Recken in der Titelpartie.

Tannhäuser - Stephen Gould

Landgraf Herrmann - Stephen Milling

Wolfram von Eschenbach - Markus Eiche

Walther von der Vogelweide - Daniel Behle

Elisabeth - Lise Davidsen

Venus - Elena Zhidkova

Chor und Orchester der Bayreuther Festspiele

Leitung: Valery Gergiev



Richard Wagner: Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg



(Übertragung aus dem Festspielhaus)

Anschließend:

Die Kritikerrunde mit Bettina Volksdorf, Bernhard Neuhoff und Wolfram Goertz.

Moderation: Annika Täuschel.

Unter den Bühnenwerken Richard Wagners ist "Tannhäuser" (1845) eine Art Logbuch seiner künstlerischen Selbstfindung auf dem Weg von der Nummernoper zum durchkomponierten Musikdrama. So hat das Preislied des Helden an die Liebesgöttin Venus noch konventionelle Strophenform, während die Rom-Erzählung in die innovationsfreudige Zukunft weist. Dem Schwellen- und Schlüsselwerk widmen die Bayreuther Festspiele 2019 eine Neuproduktion, bei der drei Hügel-Neulinge Beachtung verdienen: Der renommierte Moskauer Dirigent Valery Gergiev, der gebürtige Landshuter Regisseur Tobias Kratzer, dessen Inszenierungen erst kürzlich an renommierten Opernhäusern in Berlin und Frankfurt heiß diskutiert wurden, sowie die norwegische Sopranistin Lise Davidsen, die mit der Rolle der Elisabeth schon in Zürich und München aufgetreten ist. Der vielfach bewährte Interpret der Titelpartie ist der US-Amerikaner Stephen Gould.

Arabella Steinbacher Bild © BR / Peter Rigaud

"Poesie" war das Motto des diesjährigen Richard-Strauss Festivals: zu den prominenten Gästen gehörte die Geigerin Arabella Steinbacher in Schloss Elmau.

Nach der Übertragung aus Bayreuth:

Richard-Strauss Festival Garmisch-Partenkirchen



Arabella Steinbacher, Violine

Robert Kulek, Klavier



Bach: Violinsonate g-Moll BWV 1020

Pärt: "Fratres"

Strauss: Violinsonate Es-Dur op. 18



(Aufnahme vom 25. Juni 2019 aus Schloss Elmau)

