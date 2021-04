Am Anfang war das Wort

Vor rund 40 000 Jahren begannen die Menschen zu sprechen und haben seitdem nicht mehr aufgehört. Warum eigentlich? Was bedeutet Sprache für uns? Wie beeinflusst sie unser Denken, und: Macht sie uns tatsächlich unter den Lebewesen der Erde zu etwas Besonderem?

Die Sprache vom Anfang her gesehen – ein Magazin über den Ursprung der Sprache, in dem wir auch der Frage nachgehen wollen, warum wir mit der Sprache alles machen können, nur eines nicht: sie so lassen, wie sie ist ...

