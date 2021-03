Immer mehr Menschen möchten Meditation und Achtsamkeit als einen zentralen Bestandteil in ihr Leben integrieren. Wie das familiäre und soziale Beziehungen beeinflussen kann, warum das Nicht-Bewerten eine große Rolle spielt und wie schwer es ist, nicht zu bewerten, davon erzählt Vera Kaltwasser.

Joachim Ringelnatz: Schenken

Weitere Informationen

Hinweis Gedichtwunsch

Wenn Sie Ihr Lieblingsgedicht in hr2-Kultur hören möchten, schreiben Sie uns – per Post an den Hessischen Rundfunk, hr2-Literatur, 60222 Frankfurt am Main oder kontaktieren Sie uns per Mail-Formular.

Ende der weiteren Informationen