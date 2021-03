"Textprobe eins" heißt die erste Anthologie der "Textwerkstatt im Literaturhaus Nordhessen". Auf achtzig Seiten präsentieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Werkstatt Auszüge aus ihrer literarischen Arbeit. Die Schriftstellerin und Textwerkstattleiterin Maria Knissel hat das Buch zusammen mit dem Literaturhaus Nordhessen herausgegeben. Sie schreibt in ihrem Vorwort: "Manche schreiben schon lange, andere haben es immer gewollt, aber im Rahmen der Textwerkstatt zum ersten Mal gewagt". Die Textwerkstatt existiert seit 2017 als Kooperationsprojekt von Maria Knissel und dem Literaturhaus Nordhessen. In monatlichen Treffen werden Texte von jeweils zwei Teilnehmenden besprochen. Ziel ist, das eigene Schreiben weiterzuentwickeln, Gleichgesinnte zu finden, ein Netzwerk aufzubauen und auf lange Sicht auch Wege zur Veröffentlichung zu finden. Darüber spricht Maria Knissel mit Ria Raphael.

