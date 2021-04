Am Mittag

Musik aus Barock, Klassik und Romantik - zum Genießen und Entspannen

Außerdem: Tipps und Aktuelles aus der Welt der Kultur.

Unser Musikprogramm:

(eine Auswahl)

• Fauré: Sicilienne aus "Pelléas et Mélisande", bearbeitet für Flöte und Orchester (James Galway, Solist und Leitung / London Mozart Players)

• Corelli: Concerto grosso D-Dur op. 6 Nr. 7 (The English Concert / Trevor Pinnock)

• Debussy: Suite bergamasque (Alain Planès, Klavier)

• Beethoven: An die Ferne Geliebte op. 98 (Matthias Goerne, Bariton / Jan Lisiecki, Klavier)

Sendung: hr2-kultur, "Am Mittag", 07.06.2021, 13:05 - 14:30 Uhr.