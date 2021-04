Am Mittag

Am Mittag

Musik aus Barock, Klassik und Romantik - zum Genießen und Entspannen.

Außerdem: Tipps und Aktuelles aus der Welt der Kultur.

Unser Musikprogramm:

(eine Auswahl)

• Wagner: Parsifal-Vorspiel (hr-Sinfonieorchester / Andrés Orozco-Estrada)

• Beethoven: Violinsonate c-Moll op. 30 Nr. 2 (Gidon Kremer / Martha Argerich, Klavier)

• Britten: The Young Person's Guide to the Orchestra op. 34 (Cincinnati Symphony Orchestra / Paavo Järvi)

• Liszt: 3. Liebestraum As-Dur (Lang Lang, Klavier)

Hier finden Sie die detaillierte Titelliste 14 Tage lang nach der Sendung.

Sendung: hr2-kultur, "Am Mittag",09.06.2021, 13:05 - 14:30 Uhr.