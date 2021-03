Gespräch mit der Weinexpertin Romana Echensperger

Sie arbeitete als Chef Sommelière zwölf Jahre in verschiedenen Spitzenrestaurants, bevor sie sich 2011 selbständig machte. Sie hält Vorträge und ist als Gastronomie-Beraterin für Kunden aus dem In- und Ausland tätig. Seit 2015 ist sie "Master of Wine" und hat damit die schwierigste Weinprüfung der Welt bestanden. Darüber und über ihr Buch "Von der Freiheit, den richtigen Wein zu machen" spricht sie in hr2-kultur am Sonntagmorgen.

Das Hörerwunschgedicht

Friedrich Nietzsche: Nach neuen Meeren

Weitere Informationen Hinweis Gedichtwunsch Wenn Sie Ihr Lieblingsgedicht in hr2-kultur hören möchten, schreiben Sie uns – per Post an den Hessischen Rundfunk, hr2-Literatur, 60222 Frankfurt am Main oder kontaktieren Sie uns per Mail-Formular Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr2-kultur, "Am Sonntagmorgen", 03.01.2021, 09:04 Uhr.