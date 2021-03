Bernd Gieseking ist Kabarettist und Autor von Kolumnen, Kinderbüchern, Kinderhörspielen sowie diversen anderen Büchern, wie zum Beispiel "Finne dich selbst!". Mit seinem Satirischen Jahresrückblick "Ab dafür!" tourt er seit mehr als 20 Jahren über deutsche Bühnen. Bernd Gieseking zu Gast in hr2-kultur am Sonntagmorgen ab 9:10 Uhr.



Bernd Giesekings Lesetipps:

Fritz Eckenga: Eva, Adam, Frau und Mann - da muss Gott wohl noch mal ran, Verlag Antje Kunstmann 2020

Sven Kemmler: Pensées oder 77 Weisheiten des Zven-Buddhismus, Wortmeisterei 2020

Sten Nadolny: Die Entdeckung der Langsamkeit, Piper Verlag 2012

Michael Palin: Erebus, Übers.: Rudolf Mast, mare Verlag 2019

Heiko Werning: Wedding sehen und sterben, edition Tiamat 2020

Friedrich Schiller: Das Mädchen aus der Fremde

