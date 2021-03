Gespräch mit dem Schriftsteller Leonhard Hieronymi

Welche Geschichten erzählen die Gräber berühmter Schriftsteller? Wie ruhen berühmte Schriftsteller? Für den 33 Jahre alten Autor Leonhard Hieronymi ist klar: in zwangloser Gesellschaft. Für diese Antwort ist er von Friedhof zu Friedhof gereist und hat die Gräber prominenter Schriftsteller aufgesucht. "Es war wie ein Zwang", sagt er. Woher kommt dieser Zwang? Warum hat er als Schauplatz für seinen ersten Roman ausgerechnet verschiedene Friedhöfe quer durch Deutschland und Europa gewählt? Was hat er auf seinen Grab-Reisen erlebt und was hat er für sich und sein Leben gelernt? In hr2-kultur am Sonntagmorgen beschreibt Leonhard Hieronymi, welche Gräber ihn besonders beeindruckt haben und welche Geschichten sie erzählen. Und er erzählt, wie es ihm als jungem Schriftsteller im Lockdown ergeht - ganz ohne Lesungen und mit geschlossenen Buchhandlungen.



Leonhard Hieronymis Lesetipps:



William Blake z.B.: Zwischen Feuer und Feuer. Poetische Werke. Übers.: Thomas Eichhorn, dtv Verlagsgesellschaft 2007

Fjodor Dostojewski: Die Dämonen. Übers.: Hermann Röhl, Insel Verlag 2008

Werner Herzog: Vom Gehen im Eis. Fischer Verlag 2009

Tove Jansson: Die Mumins. Winter im Mumintal. Arena Verlag 2017

Malcolm Lowry: Unter dem Vulkan. Übers.: Susanna Rademacher, Rowohlt Verlag 2010

Das Hörerwunschgedicht

Johann Wilhelm Ludwig Gleim: An den Winter

Sendung: hr2-kultur, "Am Sonntagmorgen", 17.01.2021, 09:04 Uhr.