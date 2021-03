Mit dem Interessantesten der Woche und viel Musik

Gespräch mit der Autorin und Kabarettistin Sarah Bosetti

In ihrem jüngsten Buch "Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe!" - erschienen bei Rowohlt - setzt sie sich mit Hasskommentaren vor allem in sozialen Netzwerken auseinander. Das macht sie auch auf der Bühne und im Internet: Sie setzt gegen die Hasskommentare Liebesgedichte. Bekannt ist sie auch für ihre Kolumnen "Bosetti will reden" und "Post von Sarah Bosetti".

Das Hörerwunschgedicht

Hans Magnus Enzensberger: Kirschgarten im Schnee

Sendung: hr2-kultur, "Am Sonntagmorgen", 31.01.2021, 09:04 Uhr.