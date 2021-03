Gespräch mit "Kulturallrounder" Jo van Nelsen

Seit drei Jahrzehnten macht Jo van Nelsen große Kleinkunst. Mit Chansons hat er seine Karriere begonnen. Heute singt, liest, schreibt, erzählt, spielt er in den unterschiedlichsten Rollen und für die verschiedensten Programme und Backgrounds. Seine Programme haben oft einen direkten Draht in die Vergangenheit, vor allem die Musik der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts haben es ihm angetan. Jo van Nelsen im Gespräch mit Daniella Baumeister in hr2-kultur am Sonntagmorgen ab 9:10 Uhr.



Jo van Nelsens Lesetipps:



Peter James: Dein Tod wird kommen. Ein neuer Fall für Roy Grace. Übers.: Irmengard Gabler. Scherz Verlag 2017

Thomas Mann: Der Zauberberg. Fischer Verlag 1991

Kurt Tucholsky: Gesammelte Werke in zehn Bänden 1907 - 1932. Rowohlt Verlag 1985

Arnold Zweig: Junge Frau von 1914. Aufbau Verlag 2014

Das Hörerwunschgedicht

Hermann Hesse: Entgegenkommen

Sendung: hr2-kultur, "Am Sonntagmorgen", 07.02.2021, 09:04 Uhr.