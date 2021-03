Gespräch mit der Historikerin und Stadtführerin Silke Wustmann

Silke Wustmann ist seit dem Studium der Geschichte, Kunstgeschichte und Romanistik in Frankfurt und Florenz auf Frankfurter Stadtgeschichte spezialisiert. In ihren Vorträgen, Lesungen und Führungen geht es ausschließlich um Frankfurter Themen. In hr2-kultur spricht sie über Frankfurter Liebespaare, warum gerade Führungen über den Hauptfriedhof und das Bahnhofsviertel so gefragt sind und wie man in Corona-Zeiten virtuelle Stadtführungen zu Hause erleben kann.



Silke Wustmanns Lesetipps:



Hilary Mantel: Falken. Übers.: Werner Löcher-Lawrence. DuMont Buchverlag 2014

Fruttero & Lucentini: Der Liebhaber ohne festen Wohnsitz. Übers.: Dora Winkler. Piper Verlag 2010

Das Hörerwunschgedicht

Mascha Kaléko: Rezept

Sendung: hr2-kultur, "Am Sonntagmorgen", 14.02.2021, 09:04 Uhr.