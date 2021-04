Gespräch mit Andrei Kovacs, Geschäftsführer des Vereins "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“

Andrei Kovacs kommt aus Köln, ist Musiker, Unternehmer, Wirtschaftswissen-schaftler und Jude. Auf Anfrage übernahm er 2020 den Vorsitz des neu gegründeten Vereins "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". Dieses Jubiläum wird in diesem Jahr in großem Stil gefeiert. Mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen, die vor allem darauf zielen, nicht-jüdisches und jüdisches Zusammenleben in Deutschland leichter und selbstverständlicher zu machen. Andrei Kovacs wird erzählen, wie das erreicht werden kann. Mit einem Blick zurück in die Geschichte und natürlich auch auf unsere Gegenwart, die immer noch von vielen Missverständnissen und Verkrampfungen geprägt ist.



Andrei Kovacs' Lesetipps:



Michael Brenner: Geschichte der Juden in Deutschland, C.H. Beck Verlag 2012

Michael Brenner: Kleine jüdische Geschichte, C.H. Beck Verlag 2019

Philip Roth: Portnoys Beschwerden. Übers.: Werner Schmitz, Rowohlt Taschenbuch 2011

Das Hörerwunschgedicht

Friedrich Schiller: Hoffnung

Sendung: hr2-kultur, "Am Sonntagmorgen", 21.02.2021, 09:04 Uhr.