Gespräch mit Singer-Songwriterin Fee.

"Nachtluft" heißt ihr aktuelles Album, das mitten im Corona-Lockdown entstanden ist. Mit Oden ans Leben, skurrilen Beobachtungen und einer guten Portion Selbstironie. "Alles geht, was von Herzen kommt" heißt es auf ihrer homepage. Für ihre Songs hat sie den Udo Lindenberg Panikpreis bekommen. Was genau das heißt, auch, was sie unter unangepasster Musik versteht, darüber redet sie, auch über ihren persönlichen Zugang zur Musik, was jeder Song mit ihr macht und warum sie genau den Job macht, der zu ihr passt.



Fees Lesetipps:



Johannes Bröckers: Alexa, ich mach Schluss mit dir! Nichts wie raus aus der Amazon-Beziehungsfalle, Westend Verlag 2020

Wir sind Helden. Informationen zu Touren und anderen Einzelteilen, Fischer Taschenbuch 2008

Das Hörerwunschgedicht

Hugo von Hofmannsthal: Vorfrühling

