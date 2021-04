Die Sendung mit der Maus wird 50 – Gespräch mit Miterfinder Armin Maiwald

Wie kommt der Strom in die Steckdose? Warum werden Haare grau? Wieso ist der Himmel blau? Seit 50 Jahren beantwortet Armin Maiwald in der "Sendung mit der Maus" solche Fragen und erklärt uns, wie die Welt funktioniert. Der Kölner mit der tiefen Stimme war von Anfang an dabei, seit 1971, als die erste Folge von der "Sendung mit der Maus" ausgestrahlt wurde. Armin Maiwald zu Gast in hr2-kultur am Sonntagmorgen ab 9:10 Uhr.

Das Hörerwunschgedicht

Theodor Fontane: Frühling

