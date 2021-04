Musik aus Barock, Klassik und Romantik - zum Genießen und Entspannen.

Außerdem: Tipps und Aktuelles aus der Welt der Kultur.

Unser Musikprogramm:

(eine Auswahl)

• Vivaldi: Violinkonzert F-Dur op. 8 Nr. 3 "Der Herbst" (Luka Sulic / Archi dell'Accademia di Santa Cecilia / Luigi Piovano)

• Schumann: 3. Klaviersonate f-Moll op. 14 (Jean-Efflam Bavouzet)

• Beethoven: 8. Sinfonie F-Dur op. 93 (Wiener Philharmoniker / Simon Rattle)

• Morricone: "Once upon a time in the west" für Sopran und Orchester (Olga Peretyatko / NDR Radiophilharmonie / Ben Palmer)

• Bach: Concerto D-Dur für Orgel und Streicher BWV 169/49 (Bart Jacobs / Les Muffatti)

• Wagner: Pilgerchor aus "Tannhäuser" (Chor der Deutschen Staatsoper Berlin / Staatskapelle Berlin / Otmar Suitner)

Sendung: hr2-kultur, "Am Vormittag", 07.06.2021, 9:30 - 12:00 Uhr.