Am Vormittag

Am Vormittag

Musik aus Barock, Klassik und Romantik - zum Genießen und Entspannen.

Außerdem: Tipps und Aktuelles aus der Welt der Kultur.

Unser Musikprogramm:

(eine Auswahl)

• Morricone: "Gabriel's oboe" aus dem Film "The Mission" (Renaud Capucon, Violine / Brussels Philharmonic / Stephane Deneve)

• Reichardt: Ouvertüre zu "Erwin und Elmire" (Staatskapelle Weimar / Peter Gülke)

• Sibelius: "Minnelied" aus "Historische Szenen" (Norwegisches Radio-Orchester / Ari Rasilainen)

• Brahms: 2. Klavierkonzert B-Dur op. 83 (Nicholas Angelich / hr-Sinfonieorchester / Paavo Järvi)

• Händel: "Ariodante" - Arie der Ginevra "Il mio crudel martoro" aus dem 2. Akt (Danielle de Niese, Sopran / Les Arts Florissants / William Christie)

• Barber: Adagio for Strings (Academy of St. Martin-in-the-Fields / Neville Marriner)

• Mozart: Flötenkonzert D-Dur KV 314 (Emmanuel Pahud / Berliner Philharmoniker / Claudio Abbado)

Hier finden Sie die detaillierte Titelliste 14 Tage lang nach der Sendung.

Sendung: hr2-kultur, "Am Vormittag", 08.06.2021, 9:30 - 12:00 Uhr.