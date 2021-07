Eliahu Inbal in der Alten Oper: Die Aufführungen in den Sinfonie-Konzerten in der Alten Oper, die mit Ausnahme der 9. Sinfonie in chronologischer Reihenfolge erfolgt, erstrecken sich über drei Spielzeiten. Parallel zu den Konzerten entsteht in Koproduktion mit der japanischen Firma Denon die erste digitale Gesamteinspielung aller Mahler-Sinfonien, die 1988 mit dem »Deutschen Schallplattenpreis« ausgezeichnet wird und bis heute als Referenz-Aufnahme der Sinfonien Mahlers gilt. Bild © hr