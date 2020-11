Die Familie versammelt sich am Samstag vor dem Radio in freudiger Erwartung auf die aktuellen Toto Ergebnisse.

Die Familie versammelt sich am Samstag vor dem Radio in freudiger Erwartung auf die aktuellen Toto Ergebnisse. Im 1. Rang gibt es 300.000,00 Mark zu gewinnen und allesamt fangen an zu fabulieren. Anneliese träumt von einer pompösen Hochzeit, Willi wird ein Held und fährt zur See, Mamma Hesselbach wird stolze Eigenheimbesitzerin und Babba Hesselbach mindestens Generaldirektor ...

Die Hesselbachs sind vielen erst durch die in den 1950er Jahren erstmals ausgestrahlte Fernsehserie bekannt geworden. Doch die eigentlichen Wurzeln dieser hessischen Familie liegen im Hörfunk.

hr 1950

