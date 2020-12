Im Oktober besuchte der Außenminister der Vereinten Arabischen Emiraten, Scheich Abdullah bin Zayed, zusammen mit seinem israelischen Amtskollegen Gabi Aschkenasi und Außenminister Heiko Maas das Holocaust-Mahnmal in Berlin.

Der Besuch der Gedenkstätte, die an die Ermordung von sechs Millionen Juden in der Zeit des Nationalsozialismus erinnert, wurde in Israel als historisch bewertet. Denn die Shoah wird in der arabischen Welt aufgrund des israelisch-palästinensischen Konfliktes verschwiegen, weil dort die Palästinenser als Opfer der Judenvernichtung gesehen werden. In den letzten Jahren ändert sich diese Haltung langsam, besonders unter den 1,9 Millionen arabischen Israelis, die ein Fünftel der Bevölkerung ausmachen. Was steht hinter diesem Wandel, welche Rollen spielten dabei religiöse christliche und muslimische Araber und was bedeutet das Interesse an der Shoah für die Identität der arabischen Israelis?

Ein Beitrag von Igal Avidan.

Die Sendung "Camino" finden Sie hier auch als Podcast.

Sendung: hr2-kultur, "Camino", 31.01.2021, 11:30 Uhr.