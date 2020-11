"Wie hältst Du’s mit der Barmherzigkeit?" An dieser Frage lassen sich Christen, Juden und Muslime gleichermaßen messen. Denn die Tugend der Barmherzigkeit steht in ihren Heiligen Schriften an herausragender Stelle. Aus diesem Grund findet es sich auch in der so genannten "Jahreslosung" der Kirchen für 2021, eine Art biblischer Leitspruch für das Jahr: "Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist."

Die Formulierung wirft Fragen auf: Wie verhalten sich Glaube und Barmherzigkeit zueinander? Können nur die barmherzig sein, die an Gott glauben? Und was ist, wenn der Glaube größer ist als die Barmherzigkeit? Uwe Birnstein hat sich auf Erkundungsreise in christliche, jüdische und muslimische Gemeinden Hessens begeben.

