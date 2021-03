The Artist's Corner

Artist's Corner Hörspiel, der Sendeplatz für Klangkunst und Experimentelles widmet sich in diesem Quartal der Reihe DRAMAjetzt!. Während wir Ihnen unsere Hörspiele über den Sender oder über hr2.de oder die ARD Audiothek zum Hören anbieten können, sind die Theater in Zeiten der Pandemie arg gebeutelt und müssen auf ihr Publikum verzichten.

Damit das nicht so bleibt, haben wir Kooperationen mit hessischen Theatern verabredet, um Hörspielversionen der geplanten Bühneninszenierungen als Hörspiele aufzunehmen und Ihnen so zumindest den akustischen Theaterbesuch zu ermöglichen.

In unserem Hörspiel-Podcastangebot auf hr2.de und in der ARD Audithek finden Sie die folgenden DRAMAjetzt!-Produktionen: Sklaven leben | Kein Schafspelz, kein Wolf | Im Dickicht der Einzelheiten | Lou Reed in Offenbach | Zerstreuung überall | Vom Gauner persönlich | Bauernkriegspanorama

Da wir noch nicht genau wissen, welche Stücke wann fertiggestellt sind, bleibt es spannend, was im Einzelnen zu hören sein wird. Lassen Sie sich überraschen: Surprise, surprise…

Sendung: hr2-kultur, "The Artist's Corner", 24.04.2021, 23:00 Uhr.