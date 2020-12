Welche Geschichten wir uns über die Krise erzählen, entscheidet darüber, wie wir uns an sie erinnern. Dietrich Brants berichtet von Lockdown-Kuriositäten wie dem spontanen Straßentennis am Beginn seiner Sackgasse, auch von Unsicherheit und Angst im Pflegeheim seiner Mutter.

Es ist insgesamt eine Geschichte der Gefühle im Quarantäneformat. Zufällig geht er im März 2020 Corona bedingt am selben Freitag in die Selbstisolation wie das ganze Land. So beschreibt er 14 Tage lang den Beginn einer neuen Epoche der Eventualitäten. Jeden Tag beobachtet er neue Symptome, an sich selbst wie an anderen. Alle haben psychosoziale Ursachen – zum Beispiel, wenn Politiker von "Krieg" sprechen und das Virus zur narzisstischen Kränkung wird. Irgendwann stellt sich die Frage: Warum nur hat man der Krankheit diesen niedlichen Namen gegeben? "Corona" – muss so nicht eine Figur in einem Kinderfilm heißen?

Dietrich Brants

