Wenig anderes ist so einzigartig und persönlich wie unsere Sprache: Sprache verrät unser Alter, unseren Bildungshintergrund, unsere Herkunft. Sie kann eine schwer zu überwindende Mauer zwischen den Milieus sein, oder die Eintrittskarte in soziale Kreise, in die man aufsteigen möchte.

Sprache kann Heimat und Tradition bedeuten, aber sich auch immer wieder verändern, neu vermischen und neu entstehen. Denn nichts in der Sprache ist so beständig wie ihr Wandel. Über die Lust auf und die Last an der Sprache: ein Magazin über Sprache und Identität im hr2-Pfingstprogramm.

Moderation: Bianca Schwarz

Sendung: hr2-kultur, "Ich spreche, also bin ich", 24.05.2021, 09:04 Uhr.