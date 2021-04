Musik aus Barock, Klassik und Romantik - zum Genießen und Entspannen.

Unser Musikprogramm:

(eine Auswahl)

• Verdi: Ouvertüre zur Oper "Die Macht des Schicksals" (Philharmonia Zürich / Fabio Luisi)

• Händel: Concerto grosso d-Moll op. 6 Nr. 10 (Al Ayre Español / Eduardo Lopez Banzo)

Zuspruch

• Shore: "Twilight and shadow" aus "Herr der Ringe 3" (Renée Fleming, Sopran / Orchester / Howard Shore)

• Chopin: Nocturnes op. 62 (Roger Woodward, Klavier)

• Bach: Triosonate Es-Dur BWV 525, ausgeführt von Klarinette, Englischhorn und Fagott (Trio Lézard)

• Puccini: "Crisantemi" (Emerson String Quartet)

• Purcell: Vier Orchesterstücke aus "The Fairy Queen" (Academy of St. Martin-in-the-Fields / Neville Marriner)

• Rachmaninow: Vocalise (Joshua Bell, Violine / Orchestra of St. Luke's / Michael Stern)

• Beethoven: An die Hoffnung op. 94 (Matthias Goerne, Bariton / Jan Lisiecki, Klavier)

• Telemann: 2. Orchestersuite g-Moll (Freiburger Barockorchester / Thomas Hengelbrock)

• Offenbach: "Les larmes de Jacqueline" für Violoncello und Orchester (Sheku Kanneh-Mason / City of Birmingham Symphony Orchestra / Mirga Gražinyte-Tyla)

• Mozart: Sinfonie D-Dur KV 297 "Pariser" (London Mozart Players / Jane Glover)

• Haydn: Klaviersonate Nr. 42 D-Dur (Alfred Brendel)

• Tschaikowsky: Danse russe (Janine Jansen, Violine / Royal Philharmonic Orchestra / Barry Wordsworth)

• Händel: Arie "Lascia la spina, cogli la rosa" (Julia Lezhneva, Sopran / Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini)

• Bartók: Rumänische Volkstänze (Finnisches RSO / Sakari Oramo)

• Goldmark: Scherzo e-Moll op. 19 (Bamberger Symphoniker / Fabrice Bollon)

• Ravel: Jeux d'eau (Tzimon Barto, Klavier)

Hier finden Sie die detaillierte Titelliste 14 Tage lang nach der Sendung.

Sendung: hr2-kultur, "Musik am Morgen", 12.06.2021, 06:04 - 09:30 Uhr.